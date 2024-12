Syrischer Arzt in Krumbach nach Assad-Sturz: Gehen oder bleiben?

Als die Rebellen in Syrien verkündeten, Machthaber Assad gestürzt zu haben, lag Omar Alfaouri noch im Bett. Schließlich war es in Deutschland fünf Uhr morgens. Drei Stunden später wachte er auf und blickte auf sein Handy. „Da waren so viele Nachrichten, das ist fast explodiert“, erzählt er. Seine Freunde, seine Familie: Sie alle haben ihm geschrieben. Dass die Zeit des Grauens in Syrien endlich vorbei sei, dass sie hoffen können auf eine bessere Zukunft. Auf ein Leben in Frieden. Omar Alfaouri teilt diese Hoffnung: „Egal, was jetzt kommen wird, alles ist besser als Assad.“

