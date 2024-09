Traditionsgasthaus Zech in Unterknöringen: Schon Napoleon soll hier eingekehrt sein

50 Jahre steht der Gasthof Adler in seiner heutigen Form an der Josef-Zech-Straße 1 im Burgauer Stadtteil Unterknöringen, genauso lange währt die Zusammenarbeit mit der Münzbrauerei Günzburg, die bis heute anhält. Aus diesen beiden Anlässen feiert die Wirtsfamilie Zech gemeinsam mit ihren Gästen am Samstagabend im ehemaligen Saustall des land- und gastwirtschaftlichen Betriebes, die Donau4Musikanten spielen auf. Doch das Traditionsgasthaus hat eine noch viel längere Geschichte.

