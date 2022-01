Turnen

vor 27 Min.

Achillessehne gerissen: Kann es trotzdem weitergehen für Janine Berger?

Kaum operiert, bastelt Janine Berger bereits an ihrem Comeback. Zu Jahresbeginn 2022 hat sich die Turnerin aus Bubesheim im Training die Achillessehne gerissen. Unser Foto entstand im Krankenhaus in München.

Plus Die deutsche Spitzenturnerin Janine Berger aus Bubesheim zieht sich im Training einen Riss der Achillessehne zu. Was die 25-Jährige über ihre Comeback-Pläne sagt.

Von Jan Kubica

Der Knall war durch die ganze Trainingshalle zu hören. „Ich wusste unmittelbar nach dem Absprung, noch in der Luft, dass da was gerissen ist“, erzählt Janine Berger einige Tage später. Die Diagnose bestätigte kurz danach die innere Gewissheit: Die Spitzenturnerin aus Bubesheim hatte sich bei dieser Trainingsübung am Boden die Achillessehne an der linken Ferse gerissen.

