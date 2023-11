ICE-Trasse: Was die Bürgerinitiative Jettingen-Scheppach strikt ablehnt

Von allen vier Gleisvarianten der geplanten Neubaustrecke zwischen Ulm und Augsburg ist der Markt betroffen. Was für die Initiative Bahnprojekt verträglich wäre.

Dass der Markt Jettingen-Scheppach seit 160 Jahren mit der Bahn lebt und auch von ihr profitiert, stellt die Initiative Bahnprojekt Jettingen-Scheppach nicht infrage. Tatsache aber ist auch: Bei allen der in der Raumordnung beantragten Strecken wäre er in irgendeiner Form tangiert und betroffen. Man unterstütze den Bau der Neubaustrecke, jedoch müsse diese in bestmöglichem Einklang mit Menschen, Gewerbe, Land- und Forstwirtschaft sowie der Natur geplant und gebaut werden, heißt es in der Stellungnahme der Initiative zum Raumordnungsverfahren beim Bahnprojekt Ulm-Augsburg.

Wie der Sprecher der Initiative, Altbürgermeister Hans Reichhart betont, ist es wichtig, dass man nicht nur dagegen agiert und verzögert, sondern mitarbeitet, die Menschen informiert, Vorschläge unterbreitet und sich zeitlich an vorgegebene Fristen hält.

Die von Freihalden kommende blau-grüne Variante, die nicht nur mehrere 100.000 Quadratmeter Wald- und Landwirtschaftsflächen zerstören, sondern auch die beiden Ortsteile Jettingen und Scheppach sowie im weiteren Verlauf das Mindeltal komplett durchschneiden würde, lehnt die Initiative strikt ab. Weitere Gründe sind die Nähe zur bestehenden Wohnbebauung sowie ein rechtskräftiger Bebauungsplan, der für den westlichen Teil der Ortsverbindungsstraße von Jettingen nach Scheppach Flächen für eine öffentliche Bebauung vorsieht, die unwiederbringlich verloren wären.

Zudem würde die Verbindung von der Neubau- zur Bestandsstrecke über das Sportgelände des SV Scheppach verlaufen. Ein weiteres Problem sieht die Initiative aufgrund regelmäßig wiederkehrender Überschwemmungen im Bereich der Mindelquerung. Ein natürlicher Hochwasserabfluss wäre mit dem damit verbundenen Dammbau nicht mehr möglich.

Bei der violettfarbenen Trasse werde der Alko-Firmenparkplatz gequert

Gegen die direkt südlich der Autobahn verlaufende violette Variante werden ebenfalls Einwände erhoben. Hier fehle schlichtweg der Platz. Die Strecke würde nach einer Querung des Parkplatzes der Firma Alko – Ersatzflächen gebe es keine – unmittelbar an weitere bereits bestehende Industriebetriebe vorbei, direkt über die Fläche der Firma Robatherm führen und anschließen im weiteren Verlauf im Bebauungsplan festgelegte Erweiterungsflächen vernichten. Bedenken bestehen laut der Initiative vor allem zu der in einem Trog verlaufenden Trassenführung hinsichtlich des Grundwassers– das erste Grundwasserstockwerk würde komplett abgeschnitten–und des Hochwassers.

Die Region übernehme für die gesamte Republik eine große Belastung auf sich, somit dürfe nicht die billigste, es müsse die für Mensch und Natur verträglichste Strecke in Frage kommen, heißt es weiter in der Stellungnahme. Eine Ideallösung sieht die Initiative in der orangefarbenen Variante nördlich der Autobahn mit einer Untertunnelung des Mindeltals. Auch die orangefarbene ohne Untertunnelung direkt nördlich entlang der A8 sowie die nördlich des Autobahnsees verlaufende türkisfarbene Variante wären akzeptabel. Um die verkehrliche Infrastruktur aufrecht zu erhalten, ist es unabdingbar, dass die Ortsverbindungsstraße von Scheppach nach Röfingen erhalten bleibt. Weiter müsse bei einem späteren Betrieb eine Überprüfung der Lärmwerte und gegebenenfalls eine Nachbesserung durch zusätzliche Schallschutzmaßnahmen garantiert werden. Einer der wichtigsten Aspekte ist nach wie vor der Erhalt der Bahnhöfe Jettingen und Freihalden. Weiter fordert die Initiative auf der gesamten Strecke Ulm-Augsburg die Einführung eines Halbstundentakts, den barrierefreien Ausbau aller Bahnhöfe sowie eine größtmögliche Verlagerung des Güterverkehrs auf die Neubaustrecke. (AZ)