Unfall mit Rettungswagen auf der Mindelbrücke: Fahrer und Beifahrer verletzt

Eine Frau ist mit dem Rettungswagen mit Sondersignalen unterwegs. An der Mindelbrücke stößt das Fahrzeug gegen Betongleitwände. Der Beifahrer wird schwer verletzt.

Auf der Wettenhauser Straße in Jettingen ist am Freitag gegen 9.45 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen passiert. Eine 36-jährige Frau fuhr laut Polizeibericht mit dem Rettungswagen und eingeschalteten Sondersignalen auf der Straße ortseinwärts. Sie wollte mit dem Rettungswagen die Mindelbrücke überqueren. Die Mindelbrücke ist aktuell wegen Brückenschäden für den Schwerlastverkehr gesperrt. Aufgrund dessen wurde die Fahrbahn durch bauliche Maßnahmen, wie Warnbaken und Betongleitwände, verengt. Beim Überqueren der Brücke stieß der Rettungswagen mit der rechten Seite zunächst gegen die rechte Betongleitwand, anschließend schleuderte das Heck noch gegen die linke Betongleitwand, so die Beamten. Durch den Aufprall wurde der Rettungswagen auf der rechten Seite komplett aufgerissen. Die Fahrerin des Rettungswagens wurde leicht, der 43-jährige Beifahrer schwer verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus. Im Rettungswagen befand sich laut Polizei kein Patient. Neben der Polizei befanden sich an der Unfallstelle die Feuerwehren Jettingen und Burtenbach, sowie die Straßenmeisterei. An der Betongleitwand entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. An dem neuwertigen Rettungswagen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 150.000 Euro. (AZ)