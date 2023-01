Unterknöringen

vor 31 Min.

Die Landkreis-FDP schickt ein Kandidaten-Quartett in die Wahlen

Sie wollen für den FDP-Kreisverband Günzburg in die Parlamente in Augsburg und München: (von links) Herbert Blaschke, Carmen Stockmann (Bezirkstag direkt und Liste) sowie Nicole Faulhaber und Ernst Bommer (Landtag direkt und Liste).

Plus Darunter ist Nicole Faulhaber als Direktbewerberin der FDP für den Landtag. Was die 39-Jährige aus Münsterhausen antreibt. Und wie sie ins Maximilianeum kommen könnte.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

"Für Insider" machte der FDP-Kreisvorsitzende Herbert Blaschke am Ende der einstündigen Nominierungsveranstaltung im Schloss Unterknöringen eine launige Bemerkung: "Zwei der vier Kandidaten sind unbelastet und aus Münsterhausen!" Damit meinte er zum einen Nicole Faulhaber, 39, die als Direktkandidatin aus dem Stimmkreis Günzburg (entspricht dem Landkreisgebiet) für die Landtagswahl am 8. Oktober aufgestellt worden ist. Auf der Bezirkswahl-Liste im Landkreis steht dann an erster Stelle für die Freien Demokraten die 45 Jahre alte Carmen Stockmann, das ist die weitere Kandidatin aus Münsterhausen. Zum anderen spielte Blaschke auf den früheren CSU-Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein an, der ebenfalls in diesem Ort wohnt, Nüßlein ist in die bundesweit bekannte Maskenaffäre verstrickt und hat als Folge seiner Partei und schließlich der Politik überhaupt den Rücken gekehrt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen