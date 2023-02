Unterknöringen

Schulturnhalle wird zur Arena der Narren und Garden

Narren, Garden und ganz viel Show: Zirkus und Manege frei hieß es bei der Showtanzgruppe der Knoronia am Samstag bei der Nacht der Narren und Garden in der Unterknöringer Schulturnhalle.

Plus Bei der Prunksitzung der Knoronia jagt ein Programmpunkt den anderen.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

"Kammel nauf und Kammel na" – und dann? Natürlich: "Alles schreit Knoronia." Und: "Hio, nommal so, nommal so, hio." Wie ein roter Faden zog sich das am Samstag durch die Unterknöringer Schulturnhalle. Zeit zum Verschnaufen gab es bei der Nacht der Narren und Garden, der Prunksitzung der Faschingsgesellschaft Knoronia, nämlich keine. Das hatte Präsidentin Monika Riß schon zuvor versichert: "Lasst es krachen und feiert miteinander."

