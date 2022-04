Unbekannte stehlen Fahrrad von Grundstück in Unterrohr

Selbst im Hof des eigenen Hauses sind Fahrräder nicht immer sicher abgestellt. Das musste jetzt eine Frau aus der Gemeinde Kammeltal schmerzhaft lernen.

Eine Frau aus Unterrohr in der Gemeinde Kammeltal hatte am Freitag ihr Damenrad im Hof ihres Hauses abgestellt. Als sie es am Montag wieder benutzen wollte, war es verschwunden. Bislang unbekannte Personen hatten es aus dem Hofraum entwendet.

Bei dem Rad handelt es sich um ein sogenanntes Hollandrad der Marke Herkules in schwarz-blauer Farbe. Der Schaden beträgt etwa 100 Euro. Die Polizeiinspektion Burgau bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 zu melden. (AZ)