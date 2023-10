Im Wortlaut: Wie sich Waigel für die Landesausstellung stark macht

In einem Brief des CSU-Ehrenvorsitzenden Theo Waigel an Parteichef Markus Söder nennt der Verfasser viele Gründe für den Ausstellungs-Standort Ursberg 2027.

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Markus,

gegenwärtig finden Planungen für die Landesausstellung 2027 statt. Dabei ist auch Ursberg, meine Heimat, in den Fokus gerückt. Nicht nur aus persönlichem Patriotismus, sondern mit überzeugenden Argumenten plädiere ich für Ursberg als Austragungsort für dieses bedeutende Ereignis. Eine über 900-jährige Geschichte der Prämonstratenser, der ältesten Niederlassung dieses Ordens in Süddeutschland, die Ursberger Chronik, von Propst Burchard als Weltgeschichte im 12. Jahrhundert verfasst, geben davon Zeugnis.

Nach der Säkularisation war Ursberg Sitz des königlich-bayerischen Landgerichts. Seit nunmehr 130 Jahren ist Ursberg das Herz des sozialen Schwabens mit 30 bayerischen Standorten und 5000 Menschen mit Behinderung, wovon allein fast 1000 in Ursberg begleitet und gepflegt werden. Pfarrer Dominikus Ringeisen hat vor 130 Jahren diese großartige Einrichtung begründet, um die ärmsten Menschen aus ihrer Not in Dörfern und Städten zu befreien. Seinem Auftrag getreu, hat das Dominikus Ringeisen Werk gerade in jüngster Zeit eine große Zahl behinderter Menschen aus der Ukraine aufgenommen und ihnen eine neue Heimat gegeben.

Vorreiter in den Bemühungen um nachhaltigen Klimaschutz

In Ursberg bestehen alle Ausbildungs- und Förderungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung. Zudem eine Volksschule und ein angesehenes, aus der ganzen Gegend besuchtes Gymnasium, das vom Kloster getragen wird. Ursberg ist auch ein Vorreiter in den Bemühungen um nachhaltigen Klimaschutz, arbeitet mit der Technischen Universität München zusammen und steht in Verbindung mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, wo Ursberg als Modell dienen könnte. Damit könnte die Bayerische Landesausstellung 2027 die erste CO₂-neutrale Landesausstellung in der Geschichte mit dem Bezug zu einer qualifizierten und liebevollen Betreuung behinderter Menschen werden. Dem dient auch ein Lehrstuhl für Behindertenmedizin, der an der Medizinischen Fakultät der Universität Augsburg entstehen soll. Die erforderlichen Räumlichkeiten und Flächen sind in Ursberg in idealer Weise vorhanden. Ursberg liegt zentral in Schwaben, vom Allgäu und von Nordschwaben aus gut erreichbar, von der Metropole Augsburg über die B300 in 45 Minuten erreichbar.

Auch zeitgeschichtlich könnte in Ursberg ein interessanter Rückblick in die jüngere Geschichte erfolgen. Joseph Bernhart, einer der größten Denker, Philosophen und Theologen des letzten Jahrhunderts wurde 1881 in Ursberg geboren. Die Volksschriftstellerin Lena Christ verbrachte Ende des 19. Jahrhunderts eine Zeit in Ursberg. Leon Feuchtwanger berichtet in seinen Tagebüchern im Jahr 1909 von einem Aufenthalt in Ursberg.

Über die Bedeutung von Fridolin Rothermel

1895 kam Dr. Fridolin Rothermel in Oberrohr, einem Ortsteil von Ursberg auf die Welt. Seine Promotion behandelte das Thema „die Ursberger Wohltätigkeitsanstalten“. Er heiratete nach Bayersried, wieder einem Ortsteil von Ursberg und betrieb dort mit seiner Frau ein landwirtschaftliches Anwesen und fungierte als Bürgermeister von Ursberg. 1932 wurde er in den Bayerischen Landtag und in den Reichstag gewählt. Die Nationalsozialisten enthoben ihn aller politischen Funktionen. Nach dem Krieg war er einer der maßgeblichen Personen beim Wiederaufbau eines demokratischen Bayern. Er gehörte der Verfassungsgebenden Landesversammlung an, wurde Landrat von Krumbach, Präsident des bayerischen und deutschen Bauernverbandes und war maßgeblich an der Begründung der europäischen Agrarpolitik beteiligt. In dieser Funktion starb er bei einer Autofahrt nach Paris. Bis zu seinem Tod gehörte er dem Bayerischen Senat an. Auch seine Tochter Annelies Kerler war als Landesbäuerin von Bayern Mitglied dieses Verfassungsorgans.

Schließlich war ich 30 Jahre als Vertreter meiner Heimat Mitglied des Deutschen Bundestags und in bewegten Zeiten Angehöriger der Bundesregierung, an der deutschen Wiedervereinigung und der europäischen Integration beteiligt. Ich könnte einiges an Dokumentationen und Bildern für eine Ausstellung beitragen.

Helmut Kohl und Horst Köhler waren mehrmals Gäste in Ursberg

In diese Reihe gehört auch Dr. Martin Otto, viele Jahre Facharzt in Ursberg, der nach dem missglückten Attentat 1944, Professor Martin Haushofer, einen Mann des Widerstands, bei sich aufnahm und deswegen mit seiner Familie ins KZ Dachau geworfen wurde und dem Tod nur knapp entging. Das zu Ursberg gehörende Krumbad war Refugium für Bischof Johannes Baptista Sproll, seit 1938 einer der mutigsten geistlichen Gegner der Nazis, der von Ihnen aus seiner Diözese Rottenburg verbannt worden war. Hier im Krumbad trafen sich die führenden Vertreter der Kirche wie der Nuntius und Kardinal Faulhaber. Die Bedeutung Ursbergs als soziale Einrichtung unterstreichen die mehrmaligen Besuche von Bundeskanzler Helmut Kohl und Bundespräsident Horst Köhler.

Auch Bundespräsident Carstens hat auf seiner Wanderung durch Deutschland in Ursberg Station gemacht und war von der Begegnung mit den behinderten Menschen, den Schwestern und Bediensteten tief beeindruckt. Da die Landesausstellung vom Dominikus Ringeisen Werk in vollem Umfang für den späteren Betrieb verwendet werden kann, würde sie ein beispielhaftes Modell für Nachhaltigkeit und sinnhafte Nutzung darstellen.

Zurück in den Frühherbst 1414

Alle diese Punkte sprechen für die Priorität Ursbergs bei der Entscheidung. Da in diesem Zusammenhang auch Dillingen genannt wird, möchte ich an eine Begebenheit im Frühherbst 1414 erinnern. Der damalige Ursberger Abt Wilhelm war ein unerschrockener, aber auch versöhnlicher Mann. Bischof Anselm von Nenningen musste zeitweise Augsburg verlassen und ging nach Dillingen. Knechte des Bischofs wollten bei Rohr (meine Heimat) Rinder und Schafe von der Weide rauben. Der mit seinem Hausgesinde alarmierte Abt Wilhelm stürzte beim schnellen Reiten nach Rohr vom Pferd. Ein Bauer von Rohr, genannt „der alte Zech“ schlug dem Anführer, einem Ritter von Freyberg, mit einem Prügel so hart auf seine Sturmhaube, dass sie zersprang und der von Freyberg ein Auge verlor. So mussten die bischöflichen Mannen abziehen. Später allerdings versöhnte sich Abt Wilhelm wieder mit dem Bischof. Das zeigt die Großherzigkeit, die Ursberg stets ausgezeichnet hat.

Eine Entscheidung für Ursberg würde ein sozial politisches Signal von größter Bedeutung, weit über Schwaben hinaus bedeuten. Es wäre eine Auszeichnung und Ansporn für alle Menschen in Bayern, die in der Sozialarbeit und der Sozialpolitik tätig sind. Soweit es meine Kräfte erlauben, würde ich gerne meinen Anteil zum Gelingen dieses Projekts beitragen.

Ich lade Dich herzlich zu einem Besuch in Ursberg ein.

Mit herzlichen Grüßen