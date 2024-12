Verkehrsunfälle im Landkreis: Leicht verletzte Personen und ein hoher Sachschaden

Vor allem in Burgau, Günzburg und Ichenhausen hat die Polizei am Dienstag einige Verkehrsunfälle aufgenommen. Eine 59-Jährige war in Burgau gegen 14.40 Uhr mit ihrem E-Bike von der Dillinger Straße kommend in der Bleichstraße unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, überholte sie ein schwarzer Pkw, obwohl Gegenverkehr kam. Dadurch konnte das Auto keinen ausreichenden Sicherheitsabstand zur Radfahrerin einhalten, woraufhin diese stürzte und sich leicht verletzte. Der Unfallverursacher fuhr, ohne anzuhalten, weiter in Richtung Haldenwanger Straße. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 08222/9600.

Drei leicht verletzte Personen nach Verkehrsunfall auf der B16

In Günzburg ereignete sich gegen 13.00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B16, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Laut Polizei kam eine Autofahrerin, die aus Günzburg kommend in südliche Richtung fuhr, nach links von ihrem Fahrstreifen ab. Dabei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, das an der Kreuzung wartete, um nach links in Richtung Denzingen abzubiegen. Drei Personen wurden leicht verletzt. Zudem entstand an den Pkws ein erheblicher Sachschaden. Deshalb kam es auf der B16 kurzzeitig zu Verzögerungen.

Eine Stunde später, um 14 Uhr, ereignete sich in Ichenhausen ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 19-jährige Autofahrerin fuhr auf der Staatsstraße zwischen Autenried und Oxenbronn. Sie wollte zwei Fahrzeuge überholen und übersah dabei eine 67-Jährige, die ihr entgegenkam. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich die 67-Jährige nach rechts ins Bankett aus. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und prallte gegen einen Baum, ohne sich zu verletzen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. (AZ)