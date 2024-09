Conny und die Sonntagsfahrer mit aktuellem Programm in Günzburg – Karten zu gewinnen

Conny und die Sonntagsfahrer sind bekannt für ihre musikalischen Zeitreisen in die 50er Jahre. Regelmäßig sind sie zu Gast bei den BR Brettl-Spitzen im Bayerischen Fernsehen. Authentisch und sympathisch präsentieren sie die unvergesslichen Schlager von Peter Alexander bis Freddy Quinn, Caterina Valente und vielen anderen. „Musik liegt in der Luft“ heißt ihr neues Programm: eine Hommage an die Unterhaltungsshows von damals, mit zeitgemäßen Themen, skurrilen Werbeunterbrechungen, unterhaltsamen Moderationen und natürlich sehr viel Musik. Auch in Günzburg haben sich Conny und die Sonntagsfahrer bereits ein Fanpublikum erspielt und kommen am Freitag, 4. Oktober, um 20 Uhr ins Forum am Hofgarten.

Am Samstagabend in den 1950ern versammelte sich die ganze Familie vor dem Fernseher. Die Wahl des Programms fiel nicht schwer, denn mehr als drei Sender konnten nur die wenigsten empfangen. In Schwarz-Weiß sorgten großartige Showmaster für bunte Abende und begrüßten die Idole aus den Hitparaden, von Gus Backus bis Conny Froboes oder Peter Kraus. Noch heute können ihre Hits begeistern und wenn Andrea Graf alias „Conny“ mit ihren Sonntagsfahrern (Rainer Heindl an der Gitarre, Thomas Stoiber mit Akkordeon und Steffen Zünkeler am Kontrabass) Lieder wie „Mariandl“, „Junge, komm bald wieder“ oder „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ anstimmen, schwebt ein Hauch von nostalgischer Glückseligkeit durch die Reihen.

Dreimal zwei Karten für Conny und die Sonntagsfahrer zu gewinnen

„Musik liegt in der Luft“ ist ein Strauß aufblühender Erinnerungen, verpackt in den schönsten Schlagern der Wirtschaftswunderjahre, garniert mit dem Konzept einer Unterhaltungssendung und überreicht von einem Musikquartett, das mittlerweile zehntausende Fans im gesamten deutschsprachigen Raum begeistert hat. Karten für das Konzert in Günzburg gibt es im Vorverkauf unter anderem im Forum am Hofgarten sowie unter www.eventim.de.

Oder bei unserem Gewinnspiel: Die Redaktion verlost dreimal zwei Tickets für Conny und die Sonntagsfahrer am 4. Oktober. Wer teilnehmen will, sendet einfach eine E-Mail mit vollständigem Namen und Adresse an: gewinnspiel@guenzburger-zeitung.de (Betreff: Conny). Einsendeschluss ist Sonntag, 29. September, 12 Uhr. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt und die Tickets an der Abendkasse hinterlegt.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz. Mehrfachteilnahmen werden nicht berücksichtigt. (AZ)