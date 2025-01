Versuchter Einbruch in Günzburg: Wer hat etwas beobachtet?

Im Zeitraum zwischen dem Neujahrestag um 6 Uhr und Donnerstag, den 9. Januar, gegen 16 Uhr hat eine bislang unbekannte Täterschaft versucht, in ein Günzburger Wohnhaus einzubrechen. Laut Polizeibericht stellte der Eigentümer des Einfamilienhauses in der Pointstraße nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub frische Hebelspuren an der Balkontüre fest. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei gelang es dem oder den Tätern nicht, in das Gebäude einzudringen. Die Polizeiinspektion Günzburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221 9190 zu melden.(AZ)

