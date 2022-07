Waldkircher Schützen holen fünf Medaillen

Matthias Holderried wird Meister an der freien Pistole und holt auch einen zweiten Platz. Sebastian Kugelmann wird einmal Zweiter und zweimal Dritter.

Die bayerischen Meisterschaften der Sportschützen sind zurzeit voll im Gange. Daran beteiligten sich auch Mitglieder der Luftpistole-Bundesligamannschaft von Edelweiß Waldkirch, Matthias Holderried und Sebastian Kugelmann. Sie konnten bei den Pistolenwettbewerben große Erfolge verbuchen.

Meister mit der freien Pistole wurde Matthias Holderried. Für diesen großen Erfolg macht er die Witterungsverhältnisse mit verantwortlich: „Es war ein herrlicher Freitagmorgen, allerdings ohne Sonnenstrahlen und mit etwas Nieselregen. Dabei war die Sicht nahezu perfekt auf der 50-Meter-Anlage, man konnte sehr gut zielen“. Dass beim Titelgewinn auch sportliche Kondition im Spiel war, zeigte sich daran, dass Holderried am folgenden Tag die Silbermedaille im Luftpistolenwettkampf holte. In einem heißen Finale, das er anfangs sogar anführte, blieb er mit 387 Ringen nur einen Ring hinter Michael Heise zurück.

Sebastian Kugelmann gewann eine Silber- und zwei Bronzemedaillen. Den dritten Platz belegte er jeweils im Wettkampf mit der freien Pistole sowie beim Luftpistole-Mehrkampf. Auf den zweiten Platz kam er im Luftpistole-Standardkampf. Die beiden letzten Disziplinen werden mit der fünfschüssigen Pistole geschossen. „Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet“, sagte Kugelmann im Anschluss. Er sei mit keinen großen Erwartungen in die Wettkämpfe gegangen. „Ich habe es einfach laufen lassen, zuletzt hatte ich die Pistole 2018 so richtig in der Hand“, fügt er hinzu.