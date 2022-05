Auf Fete von Glassplitter am Auge verletzt

Weil ein junger Mann auf einer Fete in Waldstetten eine Bierflasche zerschlägt, wird nicht nur er selbst, sondern ein zweiter Partybesucher verletzt.

In der Nacht zum Sonntag hat ein angetrunkener junger Mann auf einer Fete in Waldstetten aus Wut eine Bierflasche an einem Stehtisch zerschlagen. Dabei verletzte er nicht nur sich selbst an der Hand, sondern auch einen daneben stehenden jungen Mann.

Auf Feier verletzt: Glassplitter trifft Partygast in Waldstetten

Den traf laut Polizei ein herumfliegender Glassplitter im Gesicht und verletzte ihn am Auge. Der Verletzte musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Vorfall passierte gegen 2.30 Uhr. Den angetrunkenen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)