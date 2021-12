Emil Konrad ist tot. Der ehemalige Bürgermeister von Waldstetten wurde 84

Plus 30 Jahre lang war Emil Konrad Bürgermeister der Gemeinde Waldstetten. Nun ist er im Alter von 84 Jahren gestorben. Ein Nachruf.

Es ist ein Foto mit großer Symbolik: Emil Konrad hält den Schirm schützend über seine Gemeinde. Das war im Juni 2013, als Hochwasser auch den Markt Waldstetten heimsuchte. Ein Jahr später ging er nach 30 Jahren als Bürgermeister in den Ruhestand. Nun ist der Kommunalpolitiker im Alter von 84 Jahren gestorben.