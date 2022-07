Waldstetten

vor 31 Min.

"Die zwei Typen machen, was sie wollen": Pächter verzweifelt an Wildcampern

Am westlichen Ortsrand von Waldstetten haben sich auf einem Gelände Am Brühl zwei Brüder mit ihren Wohnwagen niedergelassen. Eigentümer und Pächter wollen das nicht.

Plus Seit Jahren kämpft Nikolaus Röder in Waldstetten darum, dass zwei Männer in ihren Wohnwagen seinen gepachteten Grund verlassen. Er kritisiert, dass Gemeinde und Polizei nichts tun.

Von Heike Schreiber

Nikolaus Röder ist verzweifelt. Seit zwei Jahren steckt der Waldstetter in einer verzwickten Lage. Auf dem Grundstück, das er am Ortsrand als Lagerplatz für seinen Schrott- und Metallhandel gepachtet hat, haben sich zwei junge Brüder breitgemacht, die dort in ihren Wohnwagen leben. Während er für das Grundstück bezahle, campe das Duo dort "wild", mache Dreck und allerlei Dinge kaputt und sorge für viel Ärger. Er sei nicht der einzige, der sich von den zweien bedroht fühlt. Es hagle Anzeigen, Polizeibeamte seien schon öfter vor Ort gewesen, griffen aber nicht ein. Der Vermieter habe nichts getan, die Gemeinde halte sich auch aus der Sache heraus. Röder beklagt sich bitterlich: "Jeder schiebt es auf jeden. Und die zwei Typen machen, was sie wollen, und ich bringe sie nicht los." Seine Kritik wollen der neue Grundstückbesitzer, der Bürgermeister und der Leiter der Polizei Günzburg nicht auf sich sitzen lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen