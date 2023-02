Schneidige Kerle bringen in Waldstetten die Bühne zum Wackeln

Die "Nacht der Männerballette", organisiert von der Lustigen Carnevals-Vereinigung Waldstetten, ist ein Verkleidungsklamauk, der einfach gut ankommt.

Die weiblichen Gäste waren am Freitagabend eindeutig in der Überzahl. Das ist kein Wunder. Wo bekommt man sonst eine solch geballte Ladung Männer(-Ballett) präsentiert, als bei der Nacht der Männerballette der Lustigen Carnevals-Vereinigung Waldstetten (LCV)? Das Vereinsheim glich bereits vor Beginn einem brodelnden Hexenkessel. Zehn Ballett-Ensembles warteten darauf, die Stimmung noch ein gutes Stück weiter in die Höhe zu treiben. Und die Band Party Sound gab ihr Bestes, dass man neben dem vielen Gucken auch zum Tanzen kam.

Trotzdem – ein bisschen Gleichberechtigung sollte schon sein und damit brauchte es auch etwas für die Männer im Publikum: Das übernahmen die 14 LCV-Große-Garde-Showtanz-Mädels als Eistüten schwenkende Candy-Girls – strahlend und einer süßen Verführung gleich. Dann aber gehörte die Bühne ausnahmslos der ballettierenden Männlichkeit. Mit 1,45 Tonnen Gesamtgewicht zeigten sich die zwölf (Alb-)Traumtänzer des Carneval Clubs Harthaussen (CCH) etwas leichter als sonst, aber nicht weniger gewaltig. Bei ihrer verrückten Reise durch die Jahreszeiten jagten selbige Frühlingstulpen aus Amsterdam, sommerlichen Gefühlen und den "Raindrops" im Herbst hinterher – und machten schließlich beim Fahren mit dem Bob eine gute Figur.

Erst Kampfpiloten, dann Stewardessen

Das taten auch die Herren der Schöpfung von der Dürrlaria: Weder Tod noch Teufel fürchtend, verwandelten sie sich von Top-Gun-Kampfpiloten in Fliegeranzügen zu smarten Stewardessen in schwarzen "Röckla" und weißen "Hemdla".

Wie wäre es denn mit Nachwuchstalenten? Bei den Schelmenschinder Kids aus Weißenhorn verschlug es selbst dem noch so redseligen Moderator Stefan Ganser die Sprache. Nichts mehr mit Männerballett, sondern Hip-Hop und Electric Popping – so nennt man das heutzutage, wie Ganser staunend feststellte.

Mit den "Vier Wilden & Co" präsentierte sich der Nachwuchs des LCV-Männerballetts. Foto: Peter Wieser

Ein weiterer Höhepunkt war der LCV-Männerballett-Nachwuchs: Landebahn frei für die Vier Wilden & Co, sechs junge Fußballer, seit 2018 beim LCV, und noch einmal Top Gun mit Pete Maverick Mitchell und Konsorten. Lust auf mehr LCV? Kein Problem. Es war Zeit für The Knox und ihrem "Dance through the Generations". Das Motto passte, denn das LCV-Männerballett tanzt seit gefühlt 100 Jahren, zeigt sich aber noch genauso frisch wie von Anfang an.

Der Moderator hat den Dauerorden vergessen

Nicht mit "Helau" oder "Hio", sondern mit "Wasser marsch" präsentierten sich die Superhelden der Feuerwehr Reisensburg: wahre "Heroes", die sogar ohne Drehleiter auskommen, weil sie sich, wenn’s brennt, gleich selbst aufbauen. Die Bullyparade, eine knackige Ladung "Winnetouch" und "Traumschiff Surprise" der Faschingsfreunde Freihalden, brachte Moderator Ganser dann ein weiteres Mal in Verlegenheit: Hat man den vor drei Jahren verliehenen Freihalder Dauerorden nicht dabei, dann führt der Weg unweigerlich an die Bar.

Weil die Nacht der Männerballette inzwischen über die Grenzen des Landkreises bekannt ist, hatten die Taktlosen 2.0 vom CCK Fantasia Königsbrunn ebenfalls den Weg nach Waldstetten gefunden: Typisch Mann zeigten diese, wie man bei der Damenwelt gut ankommt. Zurück ins Jungsein führten die Männer des Kötzer Narren-Clubs das Publikum mit der Neuen Deutschen Welle, brachten kleine Taschenlampen zum Leuchten, die Schule zum Brennen und besuchten die Rosi, die sich draußen vor der großen Stadt die Füße platt steht. Aber dafür gab’s ja noch "Bauer sucht Frau" vom Männerballett der Knoronia: Wer wird das Rennen machen, das Herzblatt sein und die Liebe seines Lebens finden?

Die ältere Frau ist begeistert von den tanzenden "Buaba"

Eine Stimmungsrakete nach der anderen, Pfeifen, Johlen, Kreischen bis zum Ende: "Einfach der Hammer", wie Moderator Ganser feststellte. Und eine ältere Dame aus Jettingen bemerkte nicht weniger begeistert: "Richtig nett, wenn dia Buaba so tanzen."