Waldstetten

18:29 Uhr

„Zirkus-Manege frei“ hieß es beim Faschingsumzug in Waldstetten

Plus Viele Teilnehmer und Tausende Zuschauer hatten sich dem Thema Zirkus gewidmet und waren beim Faschingsumzug in Waldstetten auch so verkleidet.

Von Ernst Mayer Artikel anhören Shape

Die Lustige Carnevals Vereinigung Waldstetten (LCV) hat heuer das Motto „Manage frei“ gewählt. Das Thema war von den Teilnehmern des Umzugs, aber auch von den vielen Zuschauern, die den Straßenrand säumten, kreativ umgesetzt worden. Viele hatten in ihren Faschingsschränken noch Kostüme von Clowns, Tieren oder Zirkusdirektoren. So zeigten sich auf der Umzugsstrecke viele Themenbezogene Kostüme von den Besuchern, Zuschauern.

Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie:

