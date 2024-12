Jugendvorspiel des Musikvereins Wasserburg stimmt auf Weihnachten ein

Unter dem Motto „Anderen mit seiner Musik eine Freude machen“ veranstaltete der Musikverein Wasserburg/Günz am 3. Adventsonntag wieder seinen Vorspielnachmittag im Musikheim. Neun von insgesamt 21 derzeit sich in Ausbildung befindlichen Kindern im Alter von acht bis 15 Jahren zeigten vor Eltern und Verwandten ihr erlerntes Können auf ihren Instrumenten. Mit Bariton, Klarinette, Posaune und Gitarre präsentierte sich der engagierte Nachwuchs des Musikvereins mit seinen Lieblingsweihnachtsliedern und erntete hierfür großen Applaus. Für viele war es der erste Auftritt vor Publikum. Ausgebildet werden alle an der Musikschule in Günzburg, mit der der Musikverein seit Jahren eine Kooperation pflegt. Der Nachmittag klang mit anregenden Gesprächen bei Kaffee und Kuchen aus. Text/Foto: Anna Hofmann

