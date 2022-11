Wettenhausen

18:00 Uhr

Auftakt für 12-Millionen-Sanierung des Klosters Wettenhausen

Plus Das Herzstück des Konvents in Wettenhausen wird in den kommenden Jahren instandgesetzt. Die Sanierung gelingt mit unerwartet hohen Summen des Bundes.

Von Bernhard Weizenegger

Die Vorfreude ist der Priorin des Klosters Wettenhausen anzumerken: "Heute ist ein bedeutsamer Tag, auf den wir alle sehnsüchtig und unermüdlich hingearbeitet haben", sagt Sr. Theresia Mende und greift wenig später symbolisch zum Spaten. Der 28. November ist der Start für die Sanierung der Klausur, des ältesten Klosterbereichs. Das "Herzstück" des Konvents soll für 12 Millionen Euro in den kommenden Jahren zeitgemäß saniert werden. "Das ist ein kleines Wunder", sagt Landrat Hans Reichhart und erzählt, dass dies bei einer Zugfahrt seinen Lauf nahm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

