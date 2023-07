Ausbau der Kreisstraße zwischen Deubach und Wettenhausen beginnt

Die Strecke soll besser befahrbar werden. Dafür muss bei Bauarbeiten die Lage der Straße geändert werden. Eine Vollsperrung ist notwendig.

Nach Rodung der Bäume entlang der Kreisstraße GZ 17 im Frühjahr dieses Jahres zwischen Deubach und Wettenhausen beginnen nun ab Montag, 10. Juli, die Arbeiten für den Straßenbau. Für eine bessere Befahrbarkeit des Verkehrsweges wird der Straßenverlauf angepasst. Dabei verändert sich die Lage der Straße. Hierzu ist es notwendig die Straße voll zu sperren, teilt das Staatliche Bauamt Krumbach mit.

Zu Beginn werden laut Staatlichem Bauamt beidseitig der Straße Schutzeinrichtungen abgebaut, die Bankette entfernt und direkt anschließend der Asphaltaufbau der bestehenden Straße abgefräst bzw. zurückgebaut. Anschließend folgt ein Kanalbau im Bereich Ortsausgang Wettenhausen sowie entlang der Kreisstraße zur Ertüchtigung der Entwässerung des Straßenkörpers. Am Ende der Arbeiten ist zudem eine Erneuerung der Deckschicht in Wettenhausen bis zum Einmündungsbereich der Kreisstraße GZ 15 vorgesehen.

Ein Teil einer ehemaligen Deponie wird zurückgebaut

Im Rahmen der Änderungen am Straßenverlauf wird ein Teil einer ehemaligen Deponie zurückgebaut. Hierzu muss zeitgleich zum Straßenbau eine Spezialbaufirma den fachgerechten Ausbau von Altlasten vornehmen. Die Umleitung erfolgt wie ausgeschildert südlich über die sanierte Staatsstraße 2023 Ettenbeuren-Ichenhausen. Für Anwohner im westlichen Bereich von Wettenhausen bleiben zunächst Zufahrtsmöglichkeiten erhalten. In der Zeit, in der die neue Fahrbahndecke eingebaut wird, kann es tageweise zu Einschränkungen kommen. Darüber werden die Anwohner gesondert informiert. (AZ)