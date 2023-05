Beim Kreis-Chorkonzert in Wettenhausen gab es ein gesangliches Kaleidoskop

Plus Im Wettenhausener Kaisersaal präsentierten sich beim Kreis-Chorkonzert Gesangvereine aus dem Landkreis und deckten dabei alle Facetten der Chormusik ab.

„Ich bin überwältigt“, sagte der Vizepräsident des Chorverbands Bayerisch Schwaben, Christian Toth, im Wettenhausener Kaisersaal nach dem Kreis-Chorkonzert. Das Programm hatte Wolfgang Stainer zusammengestellt, der seit 20 Jahren Kreis-Chorleiter ist. Kriterien waren dafür die geografische Verteilung im Landkreis, die Form des Chorgesangs in den einzelnen Vereinen und ob die Vereine schon länger nicht mehr dabei waren. Alle Teilnehmer ernteten bei ihren Auftritten tosenden Applaus und Jubel.

Das Programm wurde eröffnet von einem Kinderchor. Der Schulchor der Maria-Theresia-Mittelschule Günzburg bewegte sich quer durch alle musikalischen Genres. Mit einem fröhlichen Marsch aus der Feder der Chorleiterin Christine Lerch stellten sie dem Publikum ihre Schule vor. Genauso vergnüglich war „Das ist Swing“ von Fredi Jirovec. In einer begleitenden Choreografie buchstabierten die jungen Sängerinnen und Sänger das Wort Swing mit den Fingern. Auf zwei Arten und Weisen setzten sie sich mit Wolfgang Amadeus Mozart auseinander. Zuerst präsentierten sie ein Medley mit Auszügen aus der kleinen Nachtmusik, der Zauberflöte und „Schlafe mein Prinzchen“. Darauf folgte Falcos Rap-Würdigung „Rock me Amadeus“. Solist war dabei Hamza Muhammad.