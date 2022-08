Das Wandelkonzert in Wettenhausen übertrifft alle Erwartungen

Das Nördlinger Bachtrompeten Ensemble nahm die Besucher an drei Schauplätzen im Kloster Wettenhausen mit auf eine musikalische Reise.

Das Nördlinger Bachtrompeten Ensemble hat seit Jahren einen festen Platz in den Veranstaltungskalendern der Region und sorgt regelmäßig für gut besuchte Veranstaltungen. Die Resonanz auf das Wandelkonzert im Kloster Wettenhausen sprengte dennoch sämtliche Erwartungen der Organisatoren, die sich sehr über die voll besetzten Bänke in der Kirche und dann naturgemäß auch über die vollen Ränge im Kaisersaal freuten. Übertroffen wurden ebenfalls die Erwartungen der so zahlreichen Besucher. Das musikalische Spektrum, das ihnen an diesem Konzertabend in den Klosterräumen dargeboten wurde, war vom Feinsten.

Die Idee des Wandelkonzerts „Kirche-Kreuzgang-Kaisersaal“, bei dem die Besucher den Musikern lauschend durch verschiedene Räume des Klosters folgen, wurde vom Nördlinger Bachtrompeten Ensemble geschickt umgesetzt und passend thematisch gestaltet. Entsprechend dem barocken Baustil der Klosterkirche wurde der erste Programmteil geprägt von sakralen Kompositionen, die hauptsächlich aus dieser Zeit stammen. Trompetenklänge in einer Kirche sind an und für sich schon sehr erhebend. Wie gefühlvoll die fünf Musiker die von ihnen ausgewählten Stücke von der Empore herab dem Auditorium zu Gehör bringen, berührte gleich zu Beginn und während des ganzen Konzertes die Herzen der Zuhörerinnen und Zuhörer im Kirchenraum.

Das Nördlinger Bachtrompeten Ensemble mit Thomas Rothfuß, Jonas Hillenmeyer, Rainer Hauf, Tom Lier und Armin Schneider gab ein umjubeltes Konzert im Kloster Wettenhausen. Foto: Claudia Jahn

Meisterhafte Piccolo-Trompeten und wuchtige Pauken beim Wandelkonzert

Beginnend mit einer Suite in fünf Sätzen von Tylman Susato aus der Blütezeit der Renaissance stimmte das Ensemble sein Publikum auf das nun Folgende ein. Leicht und spielerisch führten die ersten beiden Sätze – meisterhaft gespielt auf den Piccolo-Trompeten von Rainer Hauf, Jonas Hillenmeyer und Armin Schneider – zur lebhaften Allemaingne. Thomas Rothfuß an der Orgel fand seinen Einsatz zum Pass e Medio, um dann bei der Bataille Tom Lier mit den Pauken wuchtig ins Spiel zu bringen.

Einen ganz besonderen Bezug zu den aktuellen Konflikten in der Welt setzte das zweite Stück, das von Tom Lier komponiert und speziell für das Bachtrompeten Ensemble arrangiert wurde. Eine einzelne Trompete eröffnete bei der „Hymne für den Frieden“ gleich einem einsamen Rufer das Stück. „Warum gibt es keinen Frieden in der Welt und in den Herzen der Menschen?“ Die Orgel und die beiden anderen Trompeten nahmen die Melodie auf und wuchsen zu einem fulminanten Crescendo, mit dem sie den Appell in die Welt hinaustragen möchten. Die ganz besondere Atmosphäre in der Klosterkirche betonte das Concerto in h-Moll von Johann Gottfried Walther, ein von Thomas Rothfuß gefühlvoll interpretierter Orgelchoral. Ein herrliches Wechselspiel von Orgel und Trompeten bildete mit der Fanfarensinfonie Jean Joseph Mouret den krönenden Abschluss des Konzertteils in der Kirche.

Mit der perfekten Akustik des Kreuzgangs gespielt

Drei Stücke, die besser nicht ausgewählt hätten sein können, folgten im zweiten Teil des Konzertes im Kreuzgang der Kirche. „Eine kleine Fantasie“, komponiert von Tom Lier und arrangiert für das Bachtrompeten Ensemble, verzauberte die Zuhörer mit ihrer verträumten und schlichten Melodie genauso wie die „Drei Aufzüge“ von Diabelli. Fast schon Gänsehaut bekamen die links und rechts in den Kreuzgängen aufgereihten Konzertbesucher bei der anschließenden Darbietung von Dona Nobis Pacem. Der Kanon des Stückes wurde von den Musikern in einen Echoeffekt umgesetzt, der durch die perfekte Akustik der Bogengänge eindrucksvoll verstärkt wurde.

Eigentlich war das schon ein perfektes Abendprogramm. Da das Wandelkonzert drei Stationen im Kloster vorsieht, setzte das Nördlinger Bachtrompeten Ensemble noch einen weiteren Höhepunkt im Kaisersaal. Evergreens der Klassik und der Moderne begeisterten auch hier das Publikum. Swingtime lag in der Luft, als bei Irving Berlins erstem großem Erfolg „Alexanders Ragtime Band“ die Zuhörerinnen und Zuhörer mit den Füßen zu wippen begannen. Der Kirchenmusiker Thomas Rothfuß stellte am Piano seine Fähigkeiten als Ragtime-Spieler unter Beweis und brachte Stimmung in den Saal. Ebenso die drei Trompeter und Tom Lier, der seine Pauken im Kreuzgang zurückgelassen hatte und nun mit den Drumsticks die Rims des Schlagzeugs im Rhythmus bearbeitete.

Zwei Zugaben nach stehenden Ovationen in Wettenhausen

Beim nächsten Stück schlug Tom Lier mit seinem eindringlichen Tenor ruhigere Töne an: Begleitet vom Ensemble brachte er das Auditorium bei „You raise me up“ von Rolf Lovland zum Nachdenken. Nahtlos ging es über zu einer gedanklichen Reise in die peruanischen Weiten mit „El condor pasa“. Dieses durch Simon & Garfunkel zum Welthit gewordene Lied zauberte durch die Interpretation auf den Trompeten durch Rainer Hauf, Jonas Hillenmeyer und Armin Schneider ein ganz besonderes Flair in den ehrwürdigen Kaisersaal.

Ein absolut nicht zu erwartendes Highlight der Veranstaltung war das Klavierkonzert von Thomas Rothfuß, der Schuberts Impromptu in As-Dur mit großer Hingabe und Leichtigkeit darbrachte. In die Welt des Gospels führte das Stück „Joshua fit the battle of Jericho“ und beim Evergreen von James Last „Morgens um sieben“ träumte sich so mancher Zuhörer in die glückliche Welt des Gaylord aus dem gleichnamigen Film. Beim letzten Programmteil, „Buglers Holiday“ von Leroy Anderson, wurden die Musiker auf eine übermütige musikalische Kutschfahrt in den Urlaub geschickt. Die strahlenden Musiker bedankten sich für den lang anhaltenden stehenden Applaus mit zwei Zugaben. Mit „Yesterday“ gab es eine Hommage an Paul McCartney. Leonard Cohens „Hallelujah“ bildete dann den perfekten Abschluss dieses unvergesslichen Abends mit diesen ganz besonderen Konzertpunkten im Kloster in Wettenhausen.