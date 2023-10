Ein ungewöhnliches Duo sorgt in Wettenhausen für ein neues Musikerlebnis

Wettenhausen

vor 49 Min.

Maruan Sakas am Flügel und Christian Elin an Sopransaxophon beziehungsweise Bassklarinette begeisterten mit Eigenkompositionen im Kaisersaal in Wettenhausen.

Plus Ein Pianist tritt zusammen mit einem Saxofonisten und Klarinettisten im Kaisersaal in Wettenhausen auf. Ihr Konzert besteht ausschließlich aus Eigenkompositionen.

Von Sandra Kraus Artikel anhören Shape

Pianist Maruan Sakas und der Saxofonist und Klarinettist Christian Elin bezeichnen sich als musikalische Grenzgänger. Nicht nur, dass ein Duo eines Pianisten mit einem Sopransaxophonisten beziehungsweise Bassklarinettisten extrem selten ist, Grenzgänger sind sie auch in ihren Eigenkompositionen, in denen Elemente aus Klassik, Jazz, Film- und Weltmusik zu einen spannenden und vollkommen neuen Musikerlebnis verwoben werden. Zu hören waren Elin und Sakas im Kaisersaal in Wettenhausen. Es war ein Konzert, das ausschließlich aus Eigenkompositionen bestand, mit schlichter und tiefgehender Musik. Zuhören und genießen war das Motto des Abends.

Seit bald neun Jahren machen Sakas und Elin zusammen Musik. Jeder von ihnen komponiert Stücke. Maruan Sakas geht eher mathematisch vor, so entsteht dann ein Titel namens „1 2 5“, entsprechend dem tonangebenden Fingersatz der rechten Hand. Seine arabischen Wurzeln – sein Vater Palästinenser, die Mutter Nürnbergerin – lassen die Vierteltöne, die die arabische Klassik ausmachen und in europäischen Ohren leicht schräg klingen, einfließen in die Komposition „Maurisch“. Ganz anders sind die Stücke aus der Hand von Christian Elin, sie lassen beim Zuhören Bilder im Kopf entstehen. „Le vent de l´ouest“ beschreibt mittels der Bassklarinette den Westwind, der in Frankreich über die Limousin ganz sanft streicht, ehe das Klavier sich in die Melodie einschleicht und der Wind deutlich auffrischt.

