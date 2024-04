Erstmals besuchen indische Austauschschüler das St. Thomas Gymnasium

Das St.-Thomas-Gymnasium Wettenhausen startet zum ersten Mal einen Schüleraustausch mit der indischen Christ Nagar International School. Was die Schüler erlebten.

Im Rahmen des neuen Austauschprogramms mit der Christ Nagar International School begrüßte das St.-Thomas-Gymnasium 21 indische Austauschschülerinnen und Austauschschüler sowie drei Begleitlehrkräfte, darunter Direktor Fr. Thomas Chennattusserry, aus der südindischen Millionenmetropole Thiruvananthapuram inWettenhausen.

Nach einem halben Jahr Kennenlernen via Zoom, WhatsApp und Co. konnten es die deutschen Schülerinnen und Schüler aus den neunten und zehnten Klassen kaum erwarten, ihre Bekanntschaften vom anderen Ende der Welt persönlich kennenzulernen. Entsprechend groß war die Freude, als die Inder die Schulgemeinschaft zur Begrüßung mit traditionellen Tanz- und Gesangseinlagen überraschten und erste Einblicke in ihre Kultur boten.

Indische Schüler durften in den Landtag schnuppern

Nach einem gebührenden Empfang durch Schulleiter Andreas Eberle erwartete die Gäste ein abwechslungsreiches Programm, das sie vom schneebedeckten Schloss Neuschwanstein nach Augsburg führte. Dort ließ es sich Weihbischof Florian Wörner nicht nehmen, die Gruppe persönlich durch den Augsburger Dom zu führen. Auf Einladung der Günzburger Landtagsabgeordneten Jenny Schack durften die Jugendlichen Landtagsluft schnuppern und allerlei Fragen stellen, die mal mehr, mal weniger politisch ausfielen.

Am Ende des zweiwöchigen Aufenthalts der Inder zogen Projektkoordinator Andreas Tschierse und Englischlehrerin Anne Vollmann ein durchweg positives Fazit. "Das Programm ermöglicht es unseren Schülern, sich international zu vernetzen, persönlich zu wachsen und Englisch als eine Sprache zu erleben, deren Bedeutung über die Grenzen Großbritanniens und der USA hinausreicht." Das interkulturelle Miteinander steht dabei auch im Mittelpunkt des Arbeitsprojekts, an dem die deutschen und indischen Schülerinnen und Schüler nun seit einigen Monaten werkeln, um unter Beweis zu stellen, das aus Fremden im Nu Freunde werden können. (AZ)