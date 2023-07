Wettenhausen

17:00 Uhr

Hermann Hutter kritisiert die Wirtschaftspolitik der Ampel scharf

Plus Der Vorsitzende der Günzburger IHK-Regionalversammlung sieht das "Erfolgsmodell Deutschland" in Gefahr. Doch es gab noch mehr Themen beim Johannisempfang in Wettenhausen.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

Die "Zutaten" haben sich bewährt: Man nehme ein altehrwürdiges Gebäude, lade Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ein, engagiere einen Vortragsredner, der auch etwas zu sagen hat – fertig ist der Johannisempfang der Günzburger Regionalversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK). Ob während des sich anschließenden lockeren Austauschs im Kreuzgang und im Innenhof des Klosters Wettenhausen Geschäfte angebahnt wurden, ist nicht bekannt. Jedenfalls war ausreichend Gelegenheit, sich als Unternehmer zu vergewissern, dass es anderen derzeit auch nicht besser geht als einem selbst.

Hermann Hutter sparte nicht mit Kritik an der aktuellen Wirtschaftspolitik der Bundesregierung. Foto: Bernhard Weizenegger

"Wir stehen vor großen disruptiven Herausforderungen", kam Hermann Hutter in seiner Ansprache vor 250 geladenen Gästen im Kaisersaal des Klosters gleich auf den Punkt. "Disruptiv" bedeutet "tiefgreifend", "einschneidend". Unter "Wir" versteht der Vorsitzende der Regionalversammlung die Gesellschaft ganz allgemein und die Wirtschaft in der Region im Besonderen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen