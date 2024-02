Klostermarkt Wettenhausen startet ins neue Marktjahr

Nach der Winterpause bieten beim Klostermarkt ab dem 1. März wieder Direktvermarkter aus der Region ihre Produkte an. Rund um den Klosterhof ist noch mehr geboten.

Im März startet der Klostermarkt Wettenhausen nach der Winterpause in das neue Marktjahr. Im Klosterhof erwartet die Besucher von 15 bis 18 Uhr ein schönes Sortiment an Marktständen von Direktvermarktern aus der Region. Seit nunmehr zwei Jahren laden Direktvermarkter aus der Region jeden ersten Freitag im Monat zum regionalen Einkaufen und Genießen in den Klosterhof nach Wettenhausen ein. Regionale Vermarkter unterstützen und erfahren, wer hinter den Produkten steckt.

Nach Feierabend in geselliger Atmosphäre die Einkäufe für das Wochenende erledigen, verantwortungsbewusst Einkaufen, Freundschaften pflegen und gemeinsam genießen – das ist die Idee, die hinter dem Klostermarkt steckt. Damit haben die Organisatoren offenbar den Wunsch vieler Besucher und Kunden erkannt, wie die Besucherzahlen zeigen.

Das gibt es alles beim Klostermarkt in Wettenhausen

Bei der Auswahl der Marktstände stehen regionale Anbieter im Fokus, die ihre Leidenschaft leben. Von Fleisch und Wurst über Backwaren, Feinkost, Getreide und Molkereiprodukten bis hin zu Pflanzen, regionalem Gemüse und Fischspezialitäten gibt es alles, was das Herz begehrt. Der erste Freitag im Monat hat sich für viele Besucher auch als Treffpunkt etabliert. „Freitags nach Feierabend hat jeder Zeit, Singles, Paare, Familien und Senioren. Der Markt bietet ein schönes Ambiente, um entspannt das Wochenende einzuläuten und gleichzeitig erste Wochenendeinkäufe zu erledigen,“ freut sich Hubert Hafner, Geschäftsführer der Kloster Wettenhausen Entwicklungs gGmbH und Mitorganisator.

Ein kleines gastronomisches Angebot, Stehtische und Sitzgelegenheiten laden zum Plaudern und Genießen direkt vor Ort ein. Für Kinder gibt es eine Bastelaktion und auch der Spielplatz inmitten großer Bäume ist geöffnet. Der nächste Markt findet am Freitag, 1. März von 15 bis 18 Uhr statt. Von 14 bis 16 Uhr können Kaisersaal und Klostermuseum besichtigt werden. Parkplätze sind unter anderem am St. Thomas Gymnasium ausgeschildert. Mehr Informationen zum Angebot unter www.klosterwettenhausen.de/klostermarkt (AZ)