Wettenhausen

Nach einer Autopanne erfährt diese Frau große Hilfsbereitschaft

Plus Ein Beispiel von Nächstenliebe: Als das Auto von Sophie Eder in Wettenhausen nach dem Einkauf nicht mehr anspringen wollte, zeigen sich die Vorteile des Dorflebens.

Von Bernhard Weizenegger

Es sollte ein Routine-Einkauf werden: Wie fast jeden Samstagvormittag besuchte Sophie Eder aus Burgau das Lebensmittelgeschäft Kircher an der Dossenbergerstraße in der Ortsmitte von Wettenhausen, um ihren Wocheneinkauf zu erledigen. "Hier bekomme ich alles, was ich brauche und wir kennen uns schon lange", sagt die ehemalige Lehrerin am St.-Thomas-Gymnasium Wettenhausen. Doch als sie anschließend ihr "noch recht junges Auto" starten wollte, ging gar nichts mehr. "Nach mehreren vergeblichen Startversuchen kehrte ich frustriert in den Laden zurück", erzählt sie. Doch was danach passierte, hat sie so gefreut, dass sie es unbedingt unserer Redaktion erzählen wollte.

Wer kennt das nicht? Gerade am Wochenende oder an Feiertagen wird man krank oder etwas geht kaputt. Schnelle Hilfe ist nicht zu erwarten und meist werden Reparaturen dann besonders teuer. Sophie Eder machte sich schon Gedanken, wer ihr helfen könnte und ging zurück ins Geschäft. Wenn sie nicht bereits vom kleinen Vollsortiments-Geschäft Kircher überzeugt gewesen wäre, spätestens seit besagtem Samstag wäre sie es. Denn sofort lief die "Hilfsmaschine" an. Inhaberin Elisabeth Kircher, seit nunmehr fast 50 Jahren die gute Seele des Geschäfts, und ihre Mitarbeiterin Elisabeth "Lizzy" Schwarz hatten sofort eine Idee, wer aus dem Ort helfen könnte.

