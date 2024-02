Wettenhausen

Nach Zerstörung: Kalvarienberg in Wettenhausen erwacht zu neuem Leben

Plus Die Kreuzwegstationen wurden im März 2022 zerstört. Zwei Jahre später sind sie wiederhergestellt und werden zu einem Beispiel für Hoffnung und Zuversicht.

Von Ralf Gengnagel

Noch immer sitzt der Schmerz tief bei all denen, für die der Kalvarienberg in Wettenhausen zu einem ganz besonderen Ort geworden ist. Sei es als Zufluchts- oder Gebetsstätte oder einfach nur als Idyll. Bei einer beispiellosen Welle von Vandalismus und Zerstörungswut im März 2022 sind die Kreuzwegstationen in Wettenhausen verwüstet worden. Es dauerte lange und hat der Pfarreiengemeinschaft Kammeltal neben dem Anschaffen hoher Spendengelder eine enorme Anstrengung abverlangt, den Kalvarienberg wieder zu dem werden zu lassen, was er einmal war. Bald ist der Pilgerort wiederhergestellt. Am Freitag findet dort zum ersten Mal seit Langem ein Bittgang statt, ehe am 23. März Bischof Bertram Meier den Kalvarienberg nach dessen Schändung einweiht. Pfarrer Johannes Reiber und Kirchenpfleger Franz Schneider sprechen über den Kraftakt des Wiederaufbaus, über gemischte Gefühle vor neuem Vandalismus, aber auch darüber, wie es um die Vergebungsbereitschaft steht.

Noch immer seien die Ermittlungen, die auch vom Landeskriminalamt in München aufgenommen worden sind, nicht abgeschlossen, heißt es seitens der Kirchenverwaltung. Noch immer sind die Namen der Täter nicht bekannt, die 22 Holzfiguren und 24 historisch bemalte Glasfenster massiv beschädigten. Die Polizei schätzte den Schaden auf eine Höhe von 100.000 Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

