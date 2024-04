Wenn in der Studierstube in Wettenhausen romantische Abendstimmung herrscht

Plus Anne Liebe und Marianne Altstetter spannten in Wettenhausen einen großen musikalischen Bogen und bezauberten damit ihre Zuhörerinnen und Zuhörer.

Ein besser gewähltes Ambiente für einen Liederabend unter dem Motto „Abendstimmung“ hätten sich die beiden Künstlerinnen Anne Liebe und Marianne Altstetter nicht wählen können. Nicht nur die frisch renovierte Studierstube, sondern auch das laue Frühlingswetter boten die perfekten Voraussetzungen für einen zauberhaften Abend, der noch lange in den Herzen des Publikums nachklingen wird.

Es war eine ganz besondere Atmosphäre, in der die vorgetragenen Lieder ihre Wirkung entfalteten. Während zu Beginn des Konzertes die frühsommerlichen Sonnenstrahlen noch den Raum erhellten, brachte die untergehende Sonne die richtige Abendstimmung zu den Klängen. Es war ein großer musikalischer Bogen, der dem Auditorium im vollbesetzten Saal präsentiert wurde. Der Bogen spannte sich querbeet über die vergangenen Jahrhunderte von Barock über die Klassik bis hin zu Orff – die Vielfältigkeit der ausgewählten Stücke war gut durchdacht und sehr ansprechend.