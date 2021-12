Finanzen: Schöne Bescherung kurz vor Weihnachten für Winterbach

Plus Zum Jahresende gibt es für Winterbach eine gute Nachricht: Der finanzielle Spielraum wird etwas größer. Was sonst Thema im Gemeinderat war.

Die kleine Holzwinkelgemeinde Winterbach hat bereits kurz vor Weihnachten eine schöne Bescherung bekommen. Die vom Freistaat gewährte finanzielle Unterstützung fällt höher als im Vorjahr aus. Ein versöhnliches Fazit zog Reinhard Schieferle in der letzten Sitzung des Gemeinderates 2021. Der Winterbacher Bürgermeister hob hervor, dass die acht Mitglieder des Gremiums zwar nicht immer einer Meinung gewesen seien, letztlich „aber doch eine konstruktive Lösung gefunden wurde“.