Jagdkanzeln und Wildkamera bei Winterbach beschädigt

Im Waldgebiet rund um den Eisinger Hof wurden vergangene Woche an unterschiedlichen Stellen Jagdkanzeln und eine Wildkamera beschädigt. Der bislang unbekannte Täter löste an einer Kanzel die Befestigungsgurte und warf sie anschließend um. An zwei weiteren Kanzeln wurden die Türen beschädigt. Eine an einem Baum angebrachte Wildkamera verdrehte und beschädigte der Täter.

Weiter wurde ein eingegrabener Wasserbottich vom Täter aus dem Boden gerissen, ausgeleert und weggeschmissen. Der Bottich diente den Wildtieren als Wasserstelle. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei den Fahrer eines dunkelfarbigen Leichtkraftfahrzeuges der Marke Aixam. Das Fahrzeug wurde vergangene Woche im Waldgebiet gesehen. Sollte Spaziergängern oder Pilzsuchern ein solches Fahrzeug aufgefallen sein, so werden diese gebeten, ihre Beobachtungen der Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900 mitzuteilen. Der entstandene Schaden beträgt mindestens 500 Euro. (AZ)