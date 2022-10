Heimat-Check

vor 34 Min.

Heimat-Check: Kommt die Kultur in Kaufering zu kurz?

Im September fand unter anderem ein Benefizkonzert auf dem Festplatz in Kaufering statt.

Plus Der Heimat-Check zeigt, Bus und Bahn sind zufriedenstellend, aber das Kulturleben in Kaufering weniger. Warum es auch an der Nachfrage liegen könnte.

Von Vanessa Polednia

Für den Einkaufsbummel ist man bestens ausgestattet, doch kulturell ist in Kaufering wenig geboten. Das lässt die Auswertung der Heimat-Check-Umfrage für die Marktgemeinde vermuten. Was der Rathauschef, ein Kauferinger Puppenspieler und Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer dazu zu sagen haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

