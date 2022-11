Heimat-Check

Rennertshofer Bürger wünschen sich mehr Kultur und Gastronomie

Plus Im Heimat-Check der Gemeinde haben Sauberkeit und Lebensqualität am besten abgeschnitten. In anderen Bereich wiederum sehen die Teilnehmenden Luft nach oben.

Mehr Kultur, mehr Gastronomie und mehr Angebote für Jugendliche und auch für Seniorinnen und Senioren in Rennertshofen: Unter anderem das sind die Wünsche einiger Rennertshofer Bürgerinnen und Bürger. Geäußert haben sie diese im Heimat-Check der Augsburger Allgemeinen für das Verbreitungsgebiet der Neuburger Rundschau. In der nicht-repräsentativen Umfrage hatten Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen die Chance, ihre Heimatgemeinde in 14 Kategorien zu bewerten. Dabei konnten je Punkte von null bis zehn vergeben werden. Im Vergleich zu den anderen Landkreis-Gemeinden im Ranking landete Rennertshofen mit einem Durchschnittswert von 5,31 auf dem siebten Platz – ein weniger gutes Ergebnis. Doch wo hakt es?

