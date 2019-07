vor 34 Min.

19-Jähriger stiehlt eine Packung Nüsse in Vöhrigen

Eigentlich hatte er genug Bargeld bei sich. Trotzdem verließ ein 19-Jähriger ohne zu bezahlen einen Supermarkt in Vöhringen.

Am Dienstagnachmittag hat der Ladendetektiv eines Supermarktes in der Industriestraße in Vöhringen einen 19-Jährigen beim Diebstahl erwischt. Der Mann hatte eine Packung Nüsse im Wert von vier Euro eingesteckt und war ohne zu bezahlen an der Kassen vorbeigegangen. Der Ladendetektiv stellte den 19-Jährigen und verständigte die Polizei. Gegenüber den Beamten wollte sich der Mann nicht äußern. Er hatte ausreichend Bargeld bei sich, um die Packung Nüsse zu bezahlen. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Diebstahls. (az)

