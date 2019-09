22:00 Uhr

20 Jahre Illertissen und Loket

Eine Delegation aus Illertissen feiert in Loket das 20-jährige Bestehen ihrer Städtepartnerschaft. Die Besucher sind einmal mehr begeistert von der tschechischen Gastfreundschaft.

Wie über Illertissen das Vöhlinschloss thront, so thront über Loket eine Burg. Das ist längst nicht das einzige verbindende Element zwischen den beiden Städten. Und die Loketer Burg ist ein wichtiger Schauplatz in der Geschichte dieser Städtepartnerschaft. Vor 20 Jahren haben dort die beiden ehemaligen Bürgermeister, Jan Hadrava und Karl-Heinz Brunner, den Vertrag unterzeichnet, der die Partnerschaft offiziell machte.

Heute liegt Loket mitten in Europa

Jetzt sind beide Männer in diesem Burghof zurückgekehrt, um den fruchtbaren Austausch zu feiern, der während der vergangenen zwei Jahrzehnte zwischen Loket und Illertissen statt fand. Und um auf die Anfänge und Absichten der Partnerschaft zurück zu blicken. So erinnerte Karl-Heinz Brunner, inzwischen Abgeordneter im Bundestag, daran, wie wichtig Europa und das Zusammenwachsten der Völker und Menschen ist. "Heute dürfen wir froh sein, dass Loket in der EU und mitten in Europa ist."

Ein besonderes Zeichen der Versöhnung und Annäherung setzte der Historiker Filip Prekop bei der Eröffnung "Elbogener Einheimische". Sie zeigt die Schicksale verschiedener gebürtiger Loketer, von denen, die heute in dieser Stadt leben, und von denen, die nach dem Zweiten Weltkrieg gehen mussten. Einer der Vertriebenen, der dem Historiker seine Geschichte erzählt hat, ist Erich Schmidt. Er war noch ein kleines Kind, als seine Familie gezwungen wurde, Loket zu verlassen. Eingebrannt hat sich bei ihm die Erinnerung an sein Lieblingsspielzeug, ein kleines Holzpferd, das er nicht mitnehmen durfte. "Alles Weinen hat nichts gebracht, der Beamte blieb stur", erzählt Schmidt, der heute in Lauf an der Pegnitz lebt. Genau so ein Pferd hat Historiker Prekop besorgt und Schmidt nun im Rahmen der Ausstellungseröffnung überreicht und den Rentner damit zu Tränen gerührt.

"Mit dieser Geste hat sich ein Kreis geschlossen", sagte Jan Hadrava. Genau solche Momente zeigen, worum es bei dem deutsch-tschechischen Austausch, bei dieser Städtepartnerschaft geht. "Diese Partnerschaft wischt nicht weg, was war", sagt der ehemalige Bürgermeister. Aber sie sei ein Eckpfeiler, auf dem man aufbauen könne.

Der Präsident des Partnerschaftskomitees, Franz Münzenrieder, dankte in seiner Ansprache vor allem einem Mann, der maßgeblich zu der Erfolgsgeschichte "Städtepartnerschaft Loket und Illertissen" beigetragen hatte. Unternehmer Josef Kränzle hat sich nicht nur als Münzenrieders Amtsvorgänger viele Jahre engagiert, sondern Loket anfangs auch finanziell unterstützt. Kränzle war einer von rund 100 Illertissern, die zum Jubiläumswochenende nach Loket gereist sind. "Botschafter ehrenhalber" seien diese Menschen, die sich in Städtepartnerschaften einbringen, so zitierte der Illertisser Bürgermeister Jürgen Eisen den ehemaligen Außenminister Hans Dietrich Genscher.

Wie diese Botschafterarbeit konkret aussehen kann, zeigte sich am Samstagnachmittag. Im Open-Air-Theater der Stadt Loket, am Fuße der Burg, traten abwechselnd Gruppen aus Deutschland und Tschechien auf. Aus Illertissen waren unter anderem die Stadtkapelle und die Jedesheimer Volkstanzgruppe angereist. Das Partnerschaftskomitee hat 100 Paar Weißwürste und Brezeln mitgebracht. Die deutschen Gäste hatten im Gegenzug die Gelegenheit, das Honigbier der Loketer Imker zu probieren. Jirina Vlasata bot selbstgebackene tschechische Spezialitäten an, zum Beispiel Laskonka, Nussbaisser mit einer Füllung aus Vanillecreme. Und am Stand von Dobrota Karlovarského Kraje, eine Organisation, die Wettbewerbe zwischen regionalen Lebensmittelproduzenten veranstaltet, konnten die Besucher preisgekrönte Wurst und Käse kosten.

Doch auch wenn bei diesem Jubiläum, wie bei solchen Feiern üblich, viel auf die vergangenen Erfolge zurückgeblickt wurde, markiert es in gewisser Weise auch einen Neuanfang, oder zumindest einen Wandel. Während auf Illertisser Seite der langjährige Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, Franz Münzenrieder, sein Amt niederlegt, hat Loket mit Petr Adamec einen neuen Bürgermeister bekommen. Doch wie auch seinen Vorgängern liegt Adamec, der Illertissen in seiner etwa einjährigen Amtszeit bereits besucht hat, viel an der Städtepartnerschaft. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagt er, es gebe viele gute Dinge in dieser Partnerschaft, der regelmäßige Austausch zwischen Vereinen etwa. Adamec hat sich vorgenommen, die Dinge weiter voranzutreiben. Er will in Zukunft den Fokus noch stärker auf die Kinder legen, indem er zum Beispiel Schüleraustausche fördert. Die Jungen müssten begreifen, wofür diese Städtepartnerschaft da ist. Denn die ältere Generation wird sie nicht für immer auf ihren Schultern tragen können.