vor 2 Min.

22 Kapellen kommen zu den Wertungsspielen

An Pfingsten richtet Kirchhaslach das Bezirksmusikfest des ASM im Bezirk Memmingen aus. Bereits im April zeigen Blasorchester ihr Können.

Von Hans Honold

Es ist nicht mehr lange hin, bis das diesjährige Berzirksmusikfest des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes im Bezirk 6/Memmingen stattfindet: Die Musikkapelle Kirchhaslach richtet es anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens am Pfingstwochenende aus – von Freitag bis Montag, 7. bis 10. Juni. Bereits zuvor sind zwei Termine im Kalender notiert: Am Samstag, 30. März, findet ab 20 Uhr ein Festabend im Bürgerheim Kirchhaslach statt. Am Samstag und Sonntag, 6. und 7. April, stehen die Wertungsspiele an. 22 Blasorchester – von der Unter- bis zu Höchststufe – haben sich angemeldet, um in der Dreifachturnhalle in Babenhausen ihr Können unter Beweis zu stellen.

Die Durchführung der Wertungsspiele erfolgt nach der Ordnung des Bayerischen Blasmusikverbandes, das heißt, die Jury gibt die Ergebnisse sofort nach den jeweiligen Vorträgen durch Punktetafeln bekannt. Die Pokale für die Punktsieger in jeder Kategorie werden am Pfingstmontag, 10. Juni, nach dem Umzug im Festzelt in Olgishofen verliehen. Der Zeitplan der Wertungsspiele lautet wie folgt (wobei die Abkürzungen Musikverein (MV), Musikkapelle (MK), Jugendkapelle (JK), Unterstufe (US), Mittelstufe (MS), Oberstufe (OS), Extra-Klasse (EK) gelten):

Am Samstag, 6. April, 9 Uhr MV Boos (Trad. M); 9.35 Uhr Jugendkapelle Balzheim-Dietenheim-Wain (US); 10 Uhr Jugendkapelle A7 (US); 10.25 Uhr Weinrieder Blasmusik (MS). Pause. 11.10 Uhr MK Breitenbrunn (MS); 11.45 Uhr MK Winterrieden (MS); 12.20 Uhr MK Maria Steinbach (OS). Mittagspause. 14 Uhr Harmonie Frechenrieden (OS); 14.40 Uhr MK Klosterbeuren (MS); 15.15 Uhr MV Aletshausen (MS); 15.50 Uhr MV Babenhausen (MS).

Am Sonntag, 7. April, 9 Uhr JK Prima Musica (US); 9.30 Uhr JK Günztal (US); 9.55 Uhr MV Deisenhausen (Trad.-S). Pause. 10.40 Uhr Musikgesellschaft Sontheim (OS); 11.20 Uhr MK Benningen (OS); 12 Uhr MK Lachen (OS). Mittagspause. 13.45 Uhr MK Hawangen (MS); 14.20 Uhr Blasorchester Biberbach (MS); 14.55 Uhr Westerheimer Musikanten (OS); 15.50 Uhr MK Markt Erkheim (OS); 16.30 Uhr Stadtkapelle Memmingen (EK). (ho)

Lesen Sie außerdem: Kirchhaslach freut sich auf Riesen-Party

Themen Folgen