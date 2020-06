vor 35 Min.

78-Jähriger belästigt Mädchen am Marktplatz

Weil er eine Jugendliche belästigte, erwartet einen Rentner nun eine Anzeige. Sie widersetzte sich und verhinderte so Schlimmeres.

Ein Rentner hat in Kellmünz eine Jugendliche überreden wollen, in sein Auto zu steigen. Laut dem Polizeibericht beobachtete der 78-Jährige das Mädchen, das auf einer Bank am Marktplatz saß und ein Buch las, zunächst einige Zeit. Dann sprach er sie an und forderte sie auf, in sein Auto zu steigen.

Das lehnte die Jugendliche vehement ab. Daraufhin entfernte sich der Mann und fuhr mit seinem Auto davon. Die Polizei konnte den Rentner ermitteln und traf ihn in seinem Haus an. Ihn erwartet nun eine Anzeige. (az)

Sie interessieren sich für den Polizeibericht? Lesen Sie auch:

Themen folgen