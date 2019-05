vor 33 Min.

91-Jähriger touchiert Auto während des Ausparkens

Zu einem Unfall ist es in Illertissen gekommen, als ein Senior ausparken wollte.

Ein Senior hat in Illertissen einen Unfall verursacht. Nun erwartet ihn eine Strafanzeige.

Ein 91 Jahre alter Senior hat während des Ausparkens einen Sachschaden von 1000 Euro verursacht. Wie die Polizei berichtet, wurde er am Freitagvormittag von Zeugen dabei beobachtet, wie er auf einem Parkplatz an der Friedrich-Ebert-Straße in Illertissen einen anderen Wagen anfuhr. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige. (az)

