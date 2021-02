vor 32 Min.

Abiturienten am Illertisser Kolleg gehen aus Protest ins Homeoffice

Die Abiturienten in Bayern werden in Wechselpräsenz auf das Abitur vorbereitet. Mit ausreichend Abstand und Mund-Nasen-Schutz ist Unterricht möglich.

Plus Um den Distanzunterricht effektiver zu gestalten, wird die Q12 am Illertisser Kolleg geschlossen zu Hause geschult. Wie die Lage an anderen Gymnasien im Landkreis ist.

Von Maximilian Sonntag

Das Abitur steht vor der Tür, trotz Corona. Im Mai müssen bayerische Schüler die bis dahin wichtigsten Prüfungen ihrer schulischen Laufbahn ablegen. Eine gute Vorbereitung ist unerlässlich. Diese gestaltet sich aber, wie auch schon im letzten Jahr, schwieriger und anders als gewohnt. Wegen der Corona-Pandemie dürfen die zwölften Klassen momentan nur in Wechselpräsenz die Schule besuchen. Die Schülerinnen und Schüler am Kolleg der Schulbrüder sind mit dieser Lösung jedoch nicht zufrieden und wehren sich.

Franz Kögel ist Schulleiter des Gymnasiums in Illertissen und bestätigt, dass sich die Schülerinnen und Schüler der 12. Klasse aktuell im Homeoffice befinden. Grundsätzlich ist vom bayerischen Kultusministerium vorgesehen, dass die künftigen Abiturienten in Wechselpräsenz unterrichtet werden. Ganz praktisch bedeute dies, dass sie Schüler der 12. Klassen in zwei Gruppen unterteilt werden und entweder tage- oder wochenweise im Wechsel zu Hause oder in der Schule unterrichtet werden. Die Zwölftklässler am Kolleg zeigten sich von dieser Lösung aber wenig begeistert. "Ich kann das verstehen. Dies ist eine unbefriedigende Situation für die Schüler", sagt Franz Kögel.

Illertisser Schüler sehen bessere Unterrichtsqualität im Homeoffice

Die Schüler der zwölften Jahrgangsstufe sehen den Distanzunterricht für alle zusammen als viel effektiver an, da so ein bessere Unterrichtsqualität erzeugt werden könne. "Zudem wollten wir damit ein Statement setzten, dass wir nicht mit allen Regelungen des Kultusministeriums einverstanden sind", sagt eine Schülerin. Mit einer Liste an Argumenten gingen die Schüler auf den Schulleiter zu, um ihn davon zu überzeugen, dass eine generelle Homeoffice-Lösung am sinnvollsten sei. In Absprache mit dem Schulwerk wurde der Vorschlag der Schüler angenommen. "Es steht den Schülern aber nach wie vor offen, in den Präsenzunterricht zu kommen, die Lehrkräfte sind in Präsenz hier", erklärt der Schulleiter.

Darüber hinaus betont Kögel, dass sich die Schüler keinerlei Bedenken über rechtliche Konsequenzen machen müssten, da sie sich in einem sauberen Rahmen bewegten: "Ich schätze das offene und gute Verhältnis zwischen den Schülern und Lehrern am Kolleg sehr. Die Lösung zum Thema Homeoffice wurde in einem sehr guten Miteinander gefunden". Viel wichtiger sei es aktuell, so Kögel, eine solide Abiturvorbereitung zu ermöglichen. Der Plan des Kollegs sieht vor, den Zwölftklässlern in der kommenden Woche Übungsaufgaben zur Abiturvorbereitung auszuhändigen.

Abiturienten anderer Gymnasien wollen Präsenzunterricht

Am Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium in Weißenhorn wurde die 12. Jahrgangsstufe in zwei Gruppen unterteilt, die im tagesweisen Wechsel zur Schule kommen und sich auf mehrere Klassenräume aufteilen. Schulleiter Gerhard Lantenhammer sagt: "Ich denke die Schülerinnen und Schüler sind froh, dass sie wieder ans Gymnasium kommen dürfen und ihre Mitschüler treffen können".

Auch am lllertal-Gymansium in Vöhringen wird in Wechselpräsenz unterrichtet, allerdings kommt eine Hälfte der geteilten 12. Jahrgangsstufe direkt für eine ganze Woche in die Schule. Die Schüler seien mehrheitlich zufrieden mit der Unterrichtung in Wechselpräsenz so Regina Beutler, Schulleiterin des Gymnasiums in Vöhringen. Diese Auffassung ist auch vom Bertha-von-Suttner-Gymnasium in Neu-Ulm/Pfuhl zu hören. Eine Mitarbeiterin berichtet von vollster Zufriedenheit der Eltern und Schüler mit der aktuellen Form des Unterrichts.

