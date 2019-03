12:00 Uhr

Abschied bei Gartenbauverein: Vorsitzender hört nach 36 Jahren auf

„36 Jahre Vorstand sind genug“: Alfons Müller aus Babenhausen wird nicht mehr für diesen Posten kandidieren. Die Suche nach einem Nachfolger gestaltet sich indes schwierig.

Von Fritz Settele

„Ich habe es lang und gern gemacht, aber im nächsten Jahr ist unwiderruflich Schluss damit“ – mit dieser Aussage hat Alfons Müller, im Fuggermarkt als „Stadtgärtner“ bekannt, die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins darauf aufmerksam gemacht, dass er im kommenden Jahr nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden kandidieren wird. Seit 1983 habe er nun diesen Posten inne. Jetzt sei es an der Zeit, sich um einen Nachfolger umzusehen.

Bevor Müller seinen Entschluss bekannt gab, skizzierte Christine Lutz das Gartenjahr 2018, das von zahlreichen Aktivitäten geprägt war. Erstmals hatte es mit Gerda Ellmann und Alfons Müller eine Doppelspitze in der Vereinsführung gegeben. Ob bei der Aktion „Sauberes Babenhausen“ oder bei den Arbeiten im Kreislehrgarten, Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins seien stets an vorderster Front anzutreffen gewesen. Lehrreich auch der Ausflug in den Kräutergarten in Stiefenhofen mit einer Führung der dortigen „Kräuterfee“. Diese verpasste Müller gleich einen Kräutertee gegen dessen Husten. Ob der gewirkt hat? Gut besucht waren auch die monatlichen Stammtische.

Den Erfolg einer Herbstaktion könne man erst heuer beurteilen. Der Verein spendierte den örtlichen Kindergärten nämlich 1000 Blumenzwiebeln, die unter fachmännischer Anleitung von Vereinsmitgliedern und unter Mithilfe der Kindergartenkinder eingepflanzt wurden. Das Gartenjahr 2018 stufte Christine Lutz als „gutes Jahr“ ein, wobei der sonnige und trockene Sommer maßgeblich dazu beigetragen habe, auch wenn die Gießmenge erhöht werden musste.

In Vertretung der Kassiererin präsentierte Elfriede Rothdach die Kassenbilanz. Dabei waren die Mitgliederbeiträge die größten Einnahmen, die Abgaben an den Kreis- und Landesverband zählten zu den größten Ausgaben. Die Rücklagen konnten erhöht werden.

Das Jahresprogramm 2019 stellte Müller vor. Demnächst steht wieder die Aktion „Sauberes Babenhausen“ an. Zudem warb er um Helfer für die Arbeitseinsätze im Kreislehrgarten in Bad Grönenbach. Dort würden für die Babenhauser stets „Spezialaufgaben“ ausgesucht. Der Jahresauflug führe am 28. September zum „Blühenden Barock“ samt Kürbisausstellung in Ludwigsburg. Dazu passend sollen an Klassen der Grundschule Kürbissamen beziehungsweise vorgezogene Pflanzen verteilt werden. Am Ende wird ermittelt, wer das beste Exemplar aufweisen kann.

Abschließend betonte Müller nochmals, dass er stets „mit Leib und Seele“ Vorsitzender gewesen sei. Angesichts einer Krankheit, die noch nicht völlig abgeklungen ist, aber auch wegen des Alters, falle es ihm immer schwerer, sich auf diese Aufgabe zu konzentrieren. Außerdem laufe vieles über den Computer – nicht unbedingt sein Steckenpferd. Deshalb sei es dringend notwendig, eine jüngere Führungsmannschaft zu finden. Bis jetzt habe er aber nur Absagen erhalten. Der Altersdurchschnitts der Mitglieder von rund 60 Jahren erschwere die Verjüngungskur zudem.

Die Referentin des Abends, Christine Egle, kann sich den Babenhauser Verein ohne seine „Leitfigur“ nicht vorstellen. Es gelte aber, dessen Entscheidung zu respektieren. Anschließend gab sie praktische Tipps zu Zimmerpflanzen – mit humorvollen Einschüben versehen. Mit Ehrungen und einer mit 200 Preisen bestückten Blumentombola klang die Versammlung aus.

Lesen Sie außerdem: „Stadtgärtner“ verabschiedet sich von der Kommunalpolitik

Themen Folgen