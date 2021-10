Glückspilz aus dem Alb-Donau-Kreis gewinnt 125.000 Euro bei Aktion Mensch

Bei der Soziallotterie "Aktion Mensch" hat eine Frau aus der Region 125.000 Euro gewonnen. Aber nicht nur sie ist eine Gewinnerin.

Eine 66-jährige Frau aus dem Alb-Donau-Kreis hat bei der "Aktion Mensch" 125.000 Euro gewonnen. Das teilt die Soziallotterie mit, die nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr Gewinne im Wert von rund drei Millionen Euro wöchentlich ausgeschüttet hat. Mit ihrem Los haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur die Chance auf einen Gewinn, sondern unterstützen zugleich Förderprojekte. Auf diese Weise tragen sie dazu bei, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung sowie Kindern und Jugendlichen zu verbessern.

Gewinnerinnen und Gewinner sind somit auch Menschen mit Handicap in Baden-Württemberg. Dort hat die "Aktion Mensch" - die als größte private Förderorganisation im sozialen Bereich in Deutschland gilt – laut Mitteilung im vergangenen Jahr verschiedene soziale Projekte mit rund 30,4 Millionen Euro unterstützt. Dazu zählen kleine Förderaktionen, die inklusive Begegnungen schaffen, ebenso wie Inklusionsbetriebe oder Wohnprojekte, in denen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung auf Augenhöhe arbeiten und leben. (AZ)