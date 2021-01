17:25 Uhr

Aldi schließt Zentrallager in Altenstadt: 200 Jobs könnten wegfallen

Plus Die Gerüchte machten schon länger die Runde. Nun bestätigt Aldi Süd die Schließung seines Zentrallagers in Altenstadt. 200 Jobs stehen auf dem Spiel.

Wie Aldi Süd nun auf Anfrage unserer Redaktion offiziell bestätigt, wird das Zentrallager, das der Discounter-Riese in Altenstadt betreibt, zum 31. Oktober dieses Jahres geschlossen werden.

Für Kunden soll sich nichts ändern

Der Konzern schreibt in einer Pressemitteilung: "Aldi Süd passt sein Logistiknetzwerk an und plant im Zuge dessen, den Betrieb der Regionalgesellschaft in Altenstadt zum 31. Oktober 2021 einzustellen. Die zur Regionalgesellschaft gehörenden Filialen bleiben bestehen und werden auf umliegende Regionalgesellschaften aufgeteilt." Für Aldi-Kunden bedeutet das, sie können wie gewohnt in allen bestehenden Filialen einkaufen.

200 Mitarbeiter bangen um ihren Job

Für Mitarbeiter sehen die Zukunftsprognosen weniger rosig aus. Die Einstellung des Betriebs der Regionalgesellschaft Altenstadt betrifft insgesamt rund 200 Arbeitsplätze. Aldi Süd sei sich seiner Verantwortung als Arbeitgeber bewusst, heißt es aus dem Unternehmen. Die Pressestelle versichert, dass man versuche, für alle betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Logistik und der Verwaltung Möglichkeiten einer alternativen Weiterbeschäftigung zu prüfen. Ob diese Überprüfung überhaupt Erfolg verspricht, darüber gibt es noch keine Informationen aus dem Unternehmen.

Wie bereits erwähnt sind die Filialen nicht betroffen. Zumindest die dort beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verkauf müssen sich keine Sorgen um ihre berufliche Zukunft machen.

"Der Schritt wurde sorgfältig geprüft"

Der Schritt zur Einstellung des Betriebs der Regionalgesellschaft Altenstadt sei im Vorfeld intensiv geprüft worden. Dabei standen die Warenversorgung, die individuelle Situation vor Ort sowie die Gesamtaufstellung in der jeweiligen Region im Fokus, erklärt das Unternehmen sein Vorgehen. Aufgrund des hohen Alters des Standorts Altenstadt wären aber auch hohe Investitionen nötig, um die Gesellschaft zukunftsfähig aufzustellen. Daher sei es in der Gesamtbetrachtung sinnvoller, den Betrieb der Regionalgesellschaft in Altenstadt zum 31. Oktober 2021 ganz einzustellen.

In der Vergangenheit hatten Landwirte immer wieder vor dem Zentrallager demonstriert, zuletzt im Dezember 2020. Lesen Sie dazu: Landwirte blockieren Aldi-Lager in Altenstadt: Die Wut ist groß