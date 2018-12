10:00 Uhr

Alle wollen den Besucher aus Galiläa kennenlernen

Viele Menschen wollten Elias Chacour in Kellmünz kennenlernen.

Großer Andrang herrschte beim Besuch von Ex-Erzbischof Elias Chacour in Kellmünz. Was dabei geboten war.

Bei seinem Besuch in der Region hat emeritierte Erzbischof von Galiläa, Elias Chacour, in Kellmünz haltgemacht: Gemeinsam mit Pfarrer Thomas Kleinle und Monsignore Horst Grimm feierte er einen Gottesdienst in der voll besetzten Martinskirche.

„Er ist ein ganz besonderer Gast“, sagte Bürgermeister Michael Obst, auf dessen Einladung Chacour gekommen war. Die Aussöhnung zwischen Muslimen, Juden und Christen ist das Lebens-Thema des Geistlichen, der diese Woche seinen 79. Geburtstag feierte. In einer bewegenden Predigt sprach er von einem komplizierten und von Gewalt geprägte Leben in seiner Heimat. Gleichzeitig verlieh der gebrechlich wirkende Mann, der als Kind selbst vertrieben wurde, seiner Hoffnung Ausdruck, dass am Ende der Respekt und die Achtung der Menschen zueinander siegen werde.

Nach der Messe wollte mancher Besucher den Erzbischof noch persönlich kennenlernen. Eine Kirchenführung sowie ein Rundgang durch den Archäologischen Park mit Kreisarchäologen Richard Ambs fanden dann am Nachmittag statt. Der Besuch in Kellmünz bildet die Abschlussveranstaltung des einwöchigen Besuchs der israelischen Delegation im Rahmen des Jugendaustauschs „Crossing Borders“ (wir berichteten). Es war ein Besuch, bei dem sie sich als Teil einer Familie gefühlt hätten, sagte Chacour in Kellmünz. (zisc)

