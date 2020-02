17:55 Uhr

Allgäu trifft Türkei: Bei Hakan gibt es auch Kässpatzen

Hakan Sürücü verkauft Kässpatzen in seinem Dönerladen in Babenhausen.

Käsespätzle in einem Dönerladen? Das gibt's in Babenhausen. Wie es dazu kommt.

Von Sabrina Schatz

Der Dönerspieß dreht sich gemächlich am Grill, Knoblauchsoße, Zwiebeln und Tomaten sind griffbereit – und ein Teller voller dampfender Kässpätzle wird über die Theke gereicht: In Babenhausen finden die Allgäuer und die türkische Küche zueinander. Alle zwei Wochen gibt es an der Ulmer Straße eine Spezialität, die man eher einer Berghütte denn einem Kebab-Laden zuordnen würde. Über einen Bildschirm an der Wand flimmert der Schriftzug „Erikas Käsespatzen“ – und die Kunden lassen sich offenbar nicht zweimal bitten.

Seit Anfang der 1990er-Jahre betreibt Hakan Sürücü seinen türkischen Imbiss in Babenhausen, in dem klassisch Döner, Dürüm oder Köfte serviert werden. Ein paar Jahre sei es inzwischen her, dass ihm Erika Rogg anbot, von Zeit zu Zeit auch Kässpatzen für den Laden zu kochen. „Ich hab gedacht, das testen wir mal aus“, erzählt Sürücü. Manche Kunden seien im ersten Moment überrascht gewesen, ein typisches Allgäuer Gericht im Dönerladen zu bekommen. Aber die Kässpatzen-Freitage trafen offenbar einen Nerv. „Es wird sehr gut angenommen“, erzählt Sürücü. „Das hat sich im Ort herumgesprochen.“

Stammkunden – ob Jugendliche, Familien, Rentner – bestellen sich Portionen vor, essen sie dann vor Ort oder nehmen sie mit nach Hause. Erika Rogg, die bereits ein Gasthaus in der Nähe geführt hatte und nun im Imbiss mithilft, bereitet die Spätzle mit herzhaftem Käse und Röstzwiebeln an den jeweiligen Freitagen frisch zu. „Sie hat da ein Geheimrezept“, sagt der 49-jährige Hakan Sürücü und lacht. „Da darf nicht mal ich hinter in die Küche.“ Als Beilage gibt es Salat. Aber auch die ungewöhnliche Kombination „halb Käsespatzen, halb Dönerfleisch“ werde serviert. Es sei eben kein typischer Dönerladen, sagt Sürücü. Man ist offen für eine andere Küche – deshalb könne es auch durchaus einmal vorkommen, dass Krautkrapfen auf dem Menüplan stehen. (stz)

