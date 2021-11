Altenstadt

Altenstadts Zweiter Bürgermeister Jochen Anders tritt zurück

Plus Seit 2014 sitzt Jochen Anders im Marktrat in Altenstadt. Zweiter Bürgermeister ist er seit Mai 2020. Wieso er sein Amt jetzt niederlegen will.

Von Maximilian Sonntag

Jochen Anders, der Zweite Bürgermeister von Altenstadt, tritt zurück. Das teilte der selbstständige Versicherungskaufmann der Verwaltungsgemeinschaft in einem Schreiben mit. Seit Mai 2020 ist er im Amt und somit der zweite Mann hinter Bürgermeister Wolfgang Höß. Seine Tätigkeit als Stellvertreter will der 44-Jährige, der für die Freie Wählergemeinschaft Altenstadt im Marktrat sitzt, zum 31. Dezember 2021 niederlegen.

