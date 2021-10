Altenstadt

18:00 Uhr

Aus zum Monatsende: Schlechte Stimmung im Aldi-Zentrallager

Plus Rund 200 Jobs fallen durch die Schließung des Aldi-Zentrallagers in Altenstadt weg. Wie geht es nun für die Mitarbeiter weiter? Und was geschieht mit der Immobilie?

Von Sabrina Karrer

Das Ende naht: Das Zentrallager von Aldi Süd in Altenstadt schließt in wenigen Tagen, zum 31. Oktober. Wie die letzte Woche an ihrem Standort im Landkreis Neu-Ulm abläuft, dazu möchte sich die Unternehmensgruppe nicht äußern. Auch zur Stimmung innerhalb der Belegschaft nicht. Fest steht aber, dass etliche Jobs in der Logistik und Verwaltung von der Schließung betroffen sind und dass Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Ein ehemaliger Mitarbeiter, der bereits eine neue Stelle gefunden hat und anonym bleiben will, sagt gegenüber unserer Redaktion: "Gegen Ende war es nicht mehr schön."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

