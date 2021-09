Altenstadt

vor 18 Min.

Ein Brunnen als Mahnmal in Altenstadt

Der Brunnen am Synagogenplatz in Altenstadt. Etwa dort wo die Autos stehen, befand sich früher schon ein Brunnen.

Plus Auf dem Altenstadter Synagogenplatz erinnert seit den 1990er Jahren ein Brunnen an das einst blühende jüdische Leben in dem Ort.

Von Zita Schmid

Der Brunnen, nahe der Memminger Straße 47/49 in Altenstadt, steht an einem historischen Platz. Leise, aber stetig plätschert hier das Wasser in das runde, steinerne Brunnenbecken. Deutet man das flüssige Nass als Quelle des Lebens, so hält es hier etwas lebendig, was mit Gewalt ausgelöscht wurde. Denn der Bereich rund um die Wasserstelle – heute der sogenannte Synagogenplatz - war einst Mittelpunkt des jüdischen Lebens in Altenstadt.

