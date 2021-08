Altenstadt-Herrenstetten

vor 39 Min.

"Andere Zeit als heute": Früherer Lehrer erinnert sich an Schule in Herrenstetten

Plus Wo aktuell Baucontainer stehen, unterrichtete er einst Kinder: Max Schmelzle war Lehrer in der früheren Herrenstetter Schule. Ein Blick ins private Fotoalbum.

Von Zita Schmid

Die Schule in Herrenstetten ist schon vor vielen Jahren aus dem Ortsbild verschwunden. Das Gebäude stand einst auf dem heutigen Dorfplatz. Aktuell befinden sich dort Container einer Baufirma. Denn wie berichtet, haben die Arbeiten für die Sanierung des Kirchenhangs begonnen. Früher lernten an dieser Stelle nicht nur die Kinder aus Herrenstetten, auch aus Bergenstetten kamen sie. Max Schmelzle war dort Lehrer. Der heute 87-jährige Pädagoge aus Illertissen erinnert sich an seine Zeit in dem Altenstadter Ortsteil und hat manche lustige Anekdote parat.

