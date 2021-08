Autofahrer stirbt bei Unfall zwischen Dattenhausen und Illereichen

Bei Illereichen prallt ein Auto gegen eine Ecke der Autobahnunterführung. Die Einsatzkräfte können das Leben des Fahrers nicht mehr retten.

Gegen sechs Uhr am Sonntagmorgen hat sich an der Autobahnunterführung bei Illereichen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei kam der 42 Jahre alte Fahrer eines Autos ums Leben. Der Mann war von Dattenhausen in Richtung Illereichen unterwegs, als er gut zwanzig Meter vor der Unterführung unter der A7 am Ortsrand von Illereichen nach links von der Fahrbahn abkam und dann frontal gegen die Ecke der Unterführung prallte.

Der Autofahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste mithilfe hydraulischer Rettungsgeräte befreit werden. Dies gelang, doch der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Foto: Wilhelm Schmid

Die Feuerwehren aus Altenstadt und Illereichen wurden alarmiert, ebenso Notarzt und Rettungsdienst. Mithilfe hydraulischer Rettungsgeräte konnte das schwer eingeklemmte Unfallopfer befreit werden.

Unfall bei Illereichen: Fahrer stirbt noch am Unfallort

Schon während dieser Arbeiten wurde der nicht mehr ansprechbare Mann im Fahrzeug vom Notarzt versorgt. Doch alle Bemühungen erwiesen sich als vergebens: Nach der Befreiung aus dem total zerstörten Auto musste der Notarzt den Tod des Mannes feststellen.

Die Unfallursache ist noch unklar. Ob die nasse Straße oberhalb der Unfallstelle oder eventuell ein plötzlich aufgetretenes gesundheitliches Problem eine Rolle spielt, wird erst noch zu klären versucht. Dazu hat die Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen mit der Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens beauftragt.

Nachdem der Gutachter seine Arbeit beendet hatte und das total beschädigte Fahrzeug abgeschleppt werden konnte, wurde die über mehrere Stunden gesperrte Strecke wieder frei gegeben. Dem Polizeibericht zufolge entstand wegen des schweren Unfalls auch ein Schaden an der Autobahnbrücke, der durch die Straßenmeisterei Vöhringen vor Ort begutachtet werden musste.